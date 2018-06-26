Жена Аршавина не согласна, что она – разлучница

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Судьбы звёзд продолжают очень волновать их поклонников. Те хотят быть в курсе всех нюансов их личной жизни.

Без их внимания не осталась и жена Аршавина. Многие из её подписчиков и подписчиц считают, что она – разлучница. Женщина активно с этим не согласна и сообщает на своём аккаунте аргументы.

Алиса Аршавина, которая работает журналисткой, сообщила в подписях под семейными фотографиями, что у неё в мужем и детьми полная любовь и мир.

Аршавина сообщила, что этот вечер был у них последним перед тем, как старшие улетят в Испанию, чтобы отдохнуть на море. Сама она остаётся с «младшенькой» и будет и дальше следить за тем, как развиваются события на ЧМ-2018.

Ряд подписчиков обратили внимание на то, что глаза жены Аршавина являются грустными. Возможно, это является следствием предстоящей разлуки. Другие говорят, что это говорит о том, что «разлучница» чувствует свою провинность.

Аршавин расстался в возрасте 36 лет со своей гражданской женой, с которой у него трое детей. Многие считают, что Алиса «увела мужика» из семьи.

Жена Аршавина отвечает хейтерам, что знает, как всё происходило. Гражданская жена решила оставить третьего ребёнка без заключения брака. Это – её решение. Андрея из этой «семьи» никто не уводил, он сам решил её покинуть, сообщила Алиса.

Жена Аршавина оформила с ним отношения в 2016 году. У них совместная дочь Есения.