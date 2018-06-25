Андрей Разин рассказал о плохом самочувствии музыканта Евгения Осина

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По словам Разина, известному музыканту Осину осталось жить не более двух недель, если он не перестанет убивать свое, и без того, слабое здоровье.

Продюсер «Ласкового мая» рассказал о том, что рука Евгения, которую он повредил в аварии начала гнить. Также у музыканта отказывают почки и ноги. Организм, ослабленный алкоголем, уже не в силах сопротивляться.

Разин поделился историей о том, что автор песен группы «Ласковый май» в свое время также столкнулся с такой проблемой. Врачи с большим трудом смогли его спасти.

Евгений на грани того, чтобы запустить необратимый процесс.

В последнее время Осин очень часто получал переломы. Руку он повредил после того, как сел на мотоцикл с целью показать что у него все хорошо, находясь в объективе телекамер. Ранее сообщалось о том, что есть риск ампутации руки у музыканта.