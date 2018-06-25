«Я обожаю много есть»: Кристина Асмус раскрыла 10 фактов о себе

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Звезда сериала «Интерны» поделилась со своими подписчиками в Instagram фактами о себе и своей жизни. Поклонники оценили пост и начали сравнивать себя с актрисой.

Кристина Асмус в своем Instagram раскрыла 10 фактов о себе. «Я обожаю много есть», - первым пунктом отмечает звезда. При этом она призналась, что постоянно соблюдает строгие диеты, а свой первый торт попробовала в 12 лет. Далее девушка признается, что умеет водить, но категорически не хочет за руль, так как машина для нее является базой отдыха, офисом и репетиционным залом. Асмус поделилась и известным для многих фактом о том, что она является мастером спорта по художественной гимнастике, хотя в детстве актриса мечтала стать ветеринаром.

Вот еще несколько интересных фактов о Кристине Асмус: она очень «мерзлявая» и для нее предпочтительнее +37 градусов, а не +17; в этом году актриса закончит режиссерский факультет; она никогда не красила свои волосы; ненавидит ходить на каблуках, а когда прыгает в воду, всегда зажимает нос рукой.

В завершении актриса спросила у своих подписчиков, совпадают ли у них какие-либо пункты с ней. На этот вопрос поклонники охотно начали отвечать, радуясь тому, что у них есть общие черты с любимой актрисой.