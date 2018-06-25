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Наталья Водянова станцевала для болельщиков из Панамы

Сегодня, 16:50

Звезда зажгла под песню «Havana» певицы Камилы Кабельо. Откровенность танца спряталась за миловидностью модели, потому ее нельзя обвинить в вульгарности.

Российская модель Наталья Водянова, которая является послом ЧМ мира по футболу от Нижнего Новгорода, станцевала для болельщиков Панамы в преддверии матча Англия-Панама. Ролик оценили более 440 тысяч подписчиков. Стоит подчеркнуть, что модель позировала перед камерой в коротеньких шортах и открытом топе, там не менее, ее нельзя обвинить в вульгарности.

Больше всего подписчиков Натальи Водяновой интересовал вопрос о том, как ей, матери пятерых детей, удается так прекрасно выглядеть. Она не только стройная, но и подтянутая, а лицо всегда свежее. Девушки решили, что диеты ни при чем, все дело в генах, но на деле все не так. Каждому человеку необходимо иметь желание поддерживать себя в форме и модель любит ходить в зал.

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