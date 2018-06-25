Звезда «Крика-4» прошёлся по красной дорожке в женском платье

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Обычно актёр предпочитает мужской вариант одежды, однако на светских мероприятиях часто позволяет себе подобные выходки.

Нико Торторелла является активным участником ЛГБТ-движения, считая себя носителем как женских, так и мужских качеств, а потому соблюдать правила общества отказывается. Звезда «Крика-4» и сериала «Юная» открыто говорит о том, что вступал в интимную связь с представителями мужского пола.

Красная дорожка для эпатажной знаменитости стала очередным местом демонстрации своих принципов. Он прошёлся в платье чёрно-белого цвета от Christian Siriano. Появление Нико Тортореллы в таком образе шокировало присутствующих, а в Сети, куда также попали фото его выходки, актёра назвали «самым странным артистом Голливуда».