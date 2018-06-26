Скандальная надпись на плаще Мелании Трамп привела к протесту знаменитостей

Сегодня, 04:15

Супруга президента Трампа попала в центр скандала из-за своего плаща. Все дело в надписи на нем, которая оскорбила многих звезд.

В техасский центр защиты детей-эмигрантов Мелания прибыла в плаще Zara зеленого цвета, на спине которого был нанесен текст «Мне все равно, а вам?». Такая скандальная надпись привела к протесту знаменитостей США. Актриса Челси Хэндлер считает, что жена главы США достигла вершины лицемерия. Кэти Гриффин, актриса американского кино, считает, что таким людям нужно «идти к чёрту», ведь с ними нельзя соблюдать общественные нормы и придерживаться моральных принципов.

Трамп решил заступиться за супругу и сказал, что данный посыл был не в сторону беженцев, а в сторону «желтой прессы», которая постоянно доносит «лживую» информацию о семье президента. Теперь, как пишет Трамп, ей стало действительно на них все равно.

Знаменитости не стали терпеть такой выходки жены президента и устроили флешмоб, где надевали одежду с надписями «Мне не все равно, и тебе должно быть тоже».

Такая реакция свидетельствует о том, что Ортеге, Бизи Филиппс неприятен поступок первой леди США, и им не все равно на то, как сложится судьба маленьких беженцев из Техаса.

К данной акции присоединились и крупные производители одежды. Средства, которые выручат от продажи одежды с такими надписями, будут направлены в фонд United We Dream для помощи иммигрантам.