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На пляже свою грудь продемонстрировала телеведущая Даниэлла Уэстбрук

Сегодня, 04:30

Британская ведущая решила обнажиться прямо на общественном пляже Эссексе. Такая необходимость возникла для того, что бы сняться в эффектной позе.

Телеведущая и актриса из Великобритании Данниэлла Уэстбрук, которая в молодости являлась секс-символом нации, отдыхала на общественном пляже Эссексе. Женщина настолько расслабилась, что решила снять с себя верхнюю часть купального костюма. Как сообщила знаменитость позднее, такая необходимость возникла для фотографии в идеальном ракурсе. Такой кадр она выложила на своей страничке в социальной сети, где поклонники могли лицезреть на знаменитости только солнцезащитные очки, стринги и резинку для волос.

Как отметили другие отдыхающие общественного пляжа, это был не минутный порыв ведущей, Данниэлла Уэстбрук целенаправленно бродила по пляжу и искала идеальное место для фотосессии. Иногда ее обнаженную груди прикрывали светлые локоны, которые спадали на бюст. Отдыхающие отметили, что ведущей доставлял большое удовольствие эпатаж, который она создавала вокруг себя.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что Данниэлла Уэстбрук потеряла свой мобильный телефон, на котором было достаточно много различного хоум-видео. Человек, который нашел его, выложил в сеть пикантные ролики с участием телеведущей. После чего разразился скандал.

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