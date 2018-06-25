Поклонницы в восторге: Максим Галкин засветил накачанный торс в Instagram

Сегодня, 15:54

Супруг Аллы Пугачёвой пародист Максим Галкин восхитил своих поклонниц новым снимком в Instagram. На этот раз артист показал накачанный торс, чем и вызвал массу восторженных комплиментов.

Максим Галкин продолжает вместе с Аллой Борисовной и детьми Гарри и Лизой находиться на отдыхе. Недавно артист в своём Instagram-блоге опубликовал новую фотографию, где позирует в воде в одних только плавках. Поклонницы Галкин сразу же оценили фигуру пародиста и отметили накачанный торс.

Напомним, ранее Максим Галкин рассказывал, что ему удалось путем усиленных тренировок и правильного питания избавиться от ненавистных лишних килограммов. Сейчас артист поддерживает свой вес путем плавания в бассейне и активных игр со своими детьми.