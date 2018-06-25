Стокилограммовая звезда «Дома-2» едва не сломала пилон

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Саша Черно выложила в свои «сториз» в Instagram видео, которое возмутило пользователей. Зато сама телезвезда чувствовала себя довольно уверенной танцовщицей.

Саша Черно известна публике как экстравагантная девушка без комплексов, которая всячески пытается показать себя с дерзкой стороны. На проекте «Дом-2» перед девушкой стоит непростая задача – избавиться от лишнего веса и привести себя в форму. Некоторые результаты уже явно видны и, по всей видимости, Черно уже не сильно комплексует по поводу своего веса.

Стокилограммовая звезда «Дома-2» выложила в Instagram видео с очередной тренировки, где едва не сломала пилон для стрип-дэнса. Девушка решила показать свою грацию и пластичность, пытаясь исполнить что-то похожее на стриптиз. В этом ей активно помогал ее молодой человек. Однако многие пользователи не оценили старания Черно и оставили немало комментариев, полных негодования и критики.

«Она и правда как кусок сала», «Есть привлекательные девушки с лишним весом, но это конец света», «У меня кровь из глаз», - пишут разгневанные подписчики.