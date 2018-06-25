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Лена Миро о Бабченко: «Такие мужчины вызывают презрение»

Сегодня, 15:43

Блогер возмутилась попрошайничеством «воскресшего» журналиста.

Лена Миро решила в своём блоге рассказать, что думает о российском журналисте Аркадии Бабченко. По случаю того, что с момента его «убийства» прошёл месяц, лидер мнений решила обратить внимание на жизнь этой публичной личности. В частности, блогер привела скрин, где Бабченко просит денег у подписчиков и возмущается тем, что его упрекают в «попрошайничестве».

Миро высмеяла тот факт, что Бабченко жалуется на тяжёлую жизнь, изменившуюся после неудачного «покушения». Якобы теперь журналисту приходится скрываться, он не может выйти на улицу и встретится в кафе с друзьями. Блогер недоумевает, почему вместо того, чтобы зарабатывать на жизнь, взрослый мужчина просит деньги в интернете. Также Миро поделилась «инсайдерской информацией» об образе жизни Бабченко во времена его службы в Чечне. Якобы тот «протирал штаны» в штабе, пока другие умирали.

«Вот такие «мужчины» вызывают у меня презрение.», -констатировала Миро.

Ранее мы писали, что СБУ лишила Бабченко свободы после инсценировки убийства. Россиянину украинские спецслужбы запретили свободно передвигаться без санкции сотрудников силовой структуры.

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