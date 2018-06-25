Лобода показала тверк «беременных» картошкой мужчин

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Опыт провели на случайных прохожих, никто так и не смог повторить подвиг певицы на 9 месяце беременности. Развратный танец звезда устроила в клипе под песню «SuperSTAR», которую презентовала еще 8 июня.

В Instagram Светлана Лобода показала поклонникам тверк мужчин, «беременных» картошкой. Такой опыт проведи журналисты. В рюкзак они положили 3,6 килограммов картошки, что равняется среднему весу плода. Желающие прохожие надевали сумку наперед, изображая беременную Лободу, и пытались повторить танцевальные трюки, которые были под силу звезде на 9 месяце.

Никто из добровольцев не смог показать результат, хотя бы на 10% приблизительный с тем, что продемонстрировала Светлана. Сама певица подписала ролик так: «Непросто, согласна. Картошки меньше, тренировок больше». За 15 минут интересный опыт оценили более 32 тысяч подписчиков.