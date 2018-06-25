VistaNews.ru


«Ксения пошла за вторым»: раздобревшей Собчак вынесли окончательный вердикт

Сегодня, 14:26

На днях звезда появилась в сарафане, который отчетливо показывает округлый живот светской львицы. Сама Ксения утверждает, что она «поправилась».

Интернет-пользователи не верят, что дело в просто набранном весе, раздобревшей Собчак юзеры уже давно вынесли вердикт, на этот раз окончательный. Дело в том, что Ксения на пару со своим мужем стала ведущей благотворительного фестиваля, где и была замечена ее «неидеальная» фигура. Юзерам стало все понятно, многие писали, что «Ксения пошла за вторым». Действительно, наряд теледивы только подчеркнул все округлости в области живота. Пользователи сети считают, что в семье пары скоро будет пополнение.

Ксения не скрывает того, что у нее есть лишний вес. По словам ведущей, она собирается бороться с лишним весом. Но поклонники Собчак ни в какую не хотят верить словам знаменитости, и верят, что Ксения все же станет мамой во второй раз.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Ксения Собчак имитирует рабочую обстановку

Ксения Собчак выложила в сеть милое фото с сыном

«Что за чмо?»: Собчак возмутила подписчиков фото с мужчиной

Главное за неделю

ВМС США 14 лет скрывали гигантский смертельный НЛО

В итоге руководство уволило всех военных, которые давали интервью, восприняв ситуацию серьёзно. Оказывается, что ВМФ и различные...

Салах уйдет из египетской сборной из-за политических игр

Форварда сборной Египта пригласили на встречу с чеченским лидером. Ближайшее...

Мужчина телепортировался, растворившись в воздухе

Видео было снято два года назад, однако, только сейчас исследователи...

В гробнице китайского императора нашли неизвестное существо

Позже группа исследователей выяснила, кому принадлежал этот череп, найденный в...

Массивный НЛО открыл рядом с МКС портал в иные миры

 Доказательством этого, по мнению виртуальных уфологов, является некий объект,...

Рекомендуем