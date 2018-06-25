«Ксения пошла за вторым»: раздобревшей Собчак вынесли окончательный вердикт

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На днях звезда появилась в сарафане, который отчетливо показывает округлый живот светской львицы. Сама Ксения утверждает, что она «поправилась».

Интернет-пользователи не верят, что дело в просто набранном весе, раздобревшей Собчак юзеры уже давно вынесли вердикт, на этот раз окончательный. Дело в том, что Ксения на пару со своим мужем стала ведущей благотворительного фестиваля, где и была замечена ее «неидеальная» фигура. Юзерам стало все понятно, многие писали, что «Ксения пошла за вторым». Действительно, наряд теледивы только подчеркнул все округлости в области живота. Пользователи сети считают, что в семье пары скоро будет пополнение.

Ксения не скрывает того, что у нее есть лишний вес. По словам ведущей, она собирается бороться с лишним весом. Но поклонники Собчак ни в какую не хотят верить словам знаменитости, и верят, что Ксения все же станет мамой во второй раз.