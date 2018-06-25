«Надавать по шее»: Яна Рудковская разрешила сыну грубо обращаться с девочкой

Сегодня, 14:47

Саша тащил маленькую Аришу, дочь Перминовой, за руку, когда она этого явно не хотела.

Фанаты оказались в ужасе от грубости ребёнка, в очередной раз раскритиковав воспитание Яны Рудковской. По их мнению, заставлять девочку держаться за руки и куда-то идти нельзя. Поклонники отметили, что на месте матери этого ребёнка надавали бы по шее за такое хамство.

Сама Яна Рудковская заявляла, что «мальчики должны проявлять настойчивость», а потому сына только подбадривала. Мать Ариши тоже оказалась не против такой грубости. Однако фанатов это шокировало. Они привели даже пример детей Галкиных, отметив, что лучше равняться на это восппитание – младшую дочь и сына Пугачёвой не учат так прилюдно обижать других.