Фёдор Смолов пообещал забить гол на ЧМ-2018 в честь Егора Крида

Сегодня, 14:09

Футболист сборной России Фёдор Смолов пообещал забить гол на Чемпионате мира по футболу в честь российского рэпера Егора Крида. Об этом рассказал сам рэп-исполнитель.

Егор Крид в своём микроблоге рассказал поклонников о неожиданной договорённости с Фёдором Смоловым, который в матче против сборной Уругвая должен забить гол и посвятить его Криду. Таким образом, футболист захотел поздравить артиста с днем рождения.

«Сегодня хороший матч, который мы все ждём с нетерпением: Уругвай - Россия! Пару дней назад договорились со Смоловым, что сегодня он забьет гол в честь моего дня рождения! Желаю удачи всем нашим футболистам и болельщикам. Несмотря на Суареса и Кавани в нападении я очень верю в победу наших пацанов! Только вперёд! Вы уже сделали нас счастливее за 2 предыдущие схватки. Спасибо!», - написал Егор Крид в своем Instagram.