Меган Маркл распродаёт костюмы отца

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Одежда, которую предназначали Томасу Марклу для свадебной церемонии его дочери, оказалась не нужна, поскольку мужчина решил не приходить на мероприятие. В итоге облачение продали.

Владельцем стал Джонно Спенс, сделавший себе имя на конных скачках. Костюм достался ему за 2659 долларов. Это половина стоимости наряда, который мужчине продал портной Оливер Браун. Джонно Спенс пришёл в Королевский Аскот, пройдясь в костюме на глазах у Меган Маркл. Однако невестка британский королевы предпочла сделать вид, что ничего не замечает.

Ранее были и другие случаи продажи отцовских костюмов, и они также доставались Джонно Спенсу. Стоит отметить, что семья Меган Маркл негативно отнеслась к её свадьбе с британским принцем, яростно пытаясь отговорить последнего от брака. Именно поэтому, как считают некоторые эксперты, отец теперешней герцогини предпочёл на церемонии не появляться, и подготовленная для него одежда была продана.