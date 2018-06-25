Вадиму Казаченко пришлось трижды кодировать жену

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Артист на данный момент разводится со своей женой Ольгой. Бракоразводный процесс приостановили из-за разбирательств по поводу недвижимости пары.

Также Казаченко резко высказался в сторону бывшей супруги. Вадиму Казаченко жить бы припеваючи с новой любовью Ириной Амати, но бывшая супруга упорно пытается выбить певца из нормальной жизни. Причиной этому стал подмосковный загородный дом, в котором пара когда-то проживала вместе. Вадим Казаченко добавил, что Ольга требует алименты, часть из которых он уже выплатил. Вадиму, как оказалось, пришлось кодировать бывшую жену трижды.

Артист уверяет, что экс-супруга вела разгульный образ жизни: не ночевала дома и употребляла алкоголь. Казаченко не до конца верит, что сын действительно от него. Он хочет провести еще один анализ ДНК, который покажет, есть ли родство у папы и сына. Певец жалуется, что бывшая жена так и не дала взглянуть на первый результат анализа, а просто прочитала ему вслух.

Напомним, пара прожила в браке 2 года.