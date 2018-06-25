VistaNews.ru


Вадиму Казаченко пришлось трижды кодировать жену

Сегодня, 13:57

Артист на данный момент разводится со своей женой Ольгой. Бракоразводный процесс приостановили из-за разбирательств по поводу недвижимости пары.

Также Казаченко резко высказался в сторону бывшей супруги. Вадиму Казаченко жить бы припеваючи с новой любовью Ириной Амати, но бывшая супруга упорно пытается выбить певца из нормальной жизни. Причиной этому стал подмосковный загородный дом, в котором пара когда-то проживала вместе. Вадим Казаченко добавил, что Ольга требует алименты, часть из которых он уже выплатил. Вадиму, как оказалось, пришлось кодировать бывшую жену трижды.

Артист уверяет, что экс-супруга вела разгульный образ жизни: не ночевала дома и употребляла алкоголь. Казаченко не до конца верит, что сын действительно от него. Он хочет провести еще один анализ ДНК, который покажет, есть ли родство у папы и сына. Певец жалуется, что бывшая жена так и не дала взглянуть на первый результат анализа, а просто прочитала ему вслух.

Напомним, пара прожила в браке 2 года.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Вадим Казаченко через суд разорвет отношения с женой

Вадим Казаченко набросился на бывшую жену в зале суда

Гордон: Вадим Казаченко избил экс-супругу

Главное за неделю

ВМС США 14 лет скрывали гигантский смертельный НЛО

В итоге руководство уволило всех военных, которые давали интервью, восприняв ситуацию серьёзно. Оказывается, что ВМФ и различные...

Салах уйдет из египетской сборной из-за политических игр

Форварда сборной Египта пригласили на встречу с чеченским лидером. Ближайшее...

Мужчина телепортировался, растворившись в воздухе

Видео было снято два года назад, однако, только сейчас исследователи...

В гробнице китайского императора нашли неизвестное существо

Позже группа исследователей выяснила, кому принадлежал этот череп, найденный в...

Массивный НЛО открыл рядом с МКС портал в иные миры

 Доказательством этого, по мнению виртуальных уфологов, является некий объект,...

Рекомендуем