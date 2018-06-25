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Анастасия Решетова: У меня стабильно все хорошо

Сегодня, 13:39

Эти слова опровергают новость о расставании с Тимати. Модель просит не лезть в ее личную жизнь и не писать статьи на основе комментариев поклонников, не всегда доброжелательных.

Анастасия Решетова снова открыла свой аккаунт в Instagram, где написала серьезный пост: Жить для обновлений в ленте и выставлять все напоказ я по-прежнему не собираюсь. Люди иногда не понимают в силу ограниченных понятий, что регулярные фото со своей второй половинкой, лайки и наличие подписки друг на друга - это не обязательные показатели наличия счастливой личной жизни... Жаль, что даже наша пресса позволяет себе писать статьи, основанные на комментариях подписчиков под моими фото… Прошу не лезть в мою жизнь и не распространять сказки. У меня стабильно все хорошо. Мир всем мирным».

Накануне сеть распространила новость о том, что Тимати расстался с Анастасией Решетовой. Виной тому послужили догадки поклонников, которые заметили, что в лентах звезд нет общих снимков, общих лайков и много чего общего.

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