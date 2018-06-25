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Муж Ларисы Гузеевой укатил на отдых в Болгарию с тещей

Сегодня, 13:31

Саму теледиву в Москве заметили в компании с неизвестным мужчиной. Ресторатор Игорь Бухаров и Альбина Андреева остановились в семейных апартаментах.

Игорь Бухаров, муж знаменитой Ларисы Гузеевой, укатил на отдых в Болгарию вместе со своей тещей Альбиной Андреевой. По словам соседей семьи, ресторатор заботится о своей родственнице, водит ее на пляж за ручку и дарить букеты цветов. Что касается самой теледивы, то она пропадает в Москве в компании неизвестного мужчины.

Лариса Гузеева ведет программу «Давай поженимся» и с экранов телевизоров советует, как избежать кризиса в отношениях, но у самой не всегда все гладко с Бухаровым. Оказывается, Гузеева ревнивая и едва не разошлась с супругом за его лайки молодых особ в интернете. Благо, Игорь и Лариса мудрые люди и умеют вовремя разъехаться на время, чтобы начать все заново с новой силой.

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