Подруга Пелагеи поделилась редким свадебным снимком звезды

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Два года назад певица и хоккеист устроили «тихую» свадьбу, на которую были приглашены самые родные и близкие люди пары. До сих пор нигде не было ни одного фото с торжества.

Иван Телегин и Пелагея состоят в браке уже 2 года. Поскольку Пелагея «увела» Телегина из семьи и этот вопрос вызывал много споров, знаменитости решили скрыть свое счастье и отпраздновать свадьбу в кругу близких. Как стало известно, хоккеист и певица расписались в Кутузовском ЗАГСе, затем торжество переместилось в один из рублевских ресторанов. Подруга Пелагеи, в честь второй годовщины решила приоткрыть «занавес» и поделилась в одной из соцсетей редким снимком звезды. Пелагея одета в платье из кружев, а на голове в качестве украшений мерцает диадема. На Телегине видно белую футболку.

Оба молодожена позируют на камеру, и новоиспеченная супруга обнимает мужа. Сама подруга пожелала оставаться молодым «бесшабашными и влюбленными».