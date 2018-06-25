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«Не дождетесь!»: Ольга Бузова отрицает провал своей криптовалюты BuzCoin

Сегодня, 13:02

Самая популярная девушка России Ольга Бузова решила прокомментировать слухи о крахе BuzCoin. Телеведущая рассказала, что все идут по плану и её криптовалюта находится в надежных раках специалистов.

Ольга Бузова впервые прокомментировала слухи о проблемах в проекте BUZAR. Телеведущая заявила, что хейтеры не дождутся того, что криптовалюта BuzCoin прекратит свое существование. Знаменитость проинформировала, что первый этап проекта прошел успешно и специалисты получили необходимые практические знания, чтобы усовершенствовать свой план.

Также Бузова уточнила, что 52% аудитории, которая заинтересовалась покупкой BuzCoin, имеет возраст от 25 до 34 лет, а не 14 лет, как это говорили недоброжелатели. В будущем проект BUZAR сделает упор на мобильный интерфейс сайта, чтобы пользователям со смартфонов было удобно покупать криптовалюту и читать необходимую информацию.

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