Дарья Пынзарь хочет сделать татуировку

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Селебрити смущается из-за своего желания, ведь ей уже 32 года и она мать прекрасных детей. Об этом звезда «Дома-2» рассказала поклонникам в Instagram.

В своем Instagram Дарья Пынзарь заявила, что хочет сделать татуировку. Она опубликовала трогательный снимок в купальнике и написала: «На 32 году жизни решила, что хочу тату, но сомневаюсь, вдруг надоест. У кого из вас есть тату? Надоедает? И главное где и что именно) я пока думаю в незаметном месте, чтобы если что можно было скрыть».

Подписчица juli_zhuravleva2015 наверняка успокоила мнительную Дарью Пынзарь своим советом: «У меня есть, сделала чуть раньше, в 29 лет, маленькую и аккуратную! Все это бред, что люди грязными считаются!! Главное душа!!! А то, что в старости это типо ужасно смотрится, так в целом все в старости смотрится не очень, делайте, если хочется! Жизнь одна».