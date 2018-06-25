VistaNews.ru


Дарья Пынзарь хочет сделать татуировку

Сегодня, 13:00

Селебрити смущается из-за своего желания, ведь ей уже 32 года и она мать прекрасных детей. Об этом звезда «Дома-2» рассказала поклонникам в Instagram.

В своем Instagram Дарья Пынзарь заявила, что хочет сделать татуировку. Она опубликовала трогательный снимок в купальнике и написала: «На 32 году жизни решила, что хочу тату, но сомневаюсь, вдруг надоест. У кого из вас есть тату? Надоедает? И главное где и что именно) я пока думаю в незаметном месте, чтобы если что можно было скрыть».

Подписчица juli_zhuravleva2015 наверняка успокоила мнительную Дарью Пынзарь своим советом: «У меня есть, сделала чуть раньше, в 29 лет, маленькую и аккуратную! Все это бред, что люди грязными считаются!! Главное душа!!! А то, что в старости это типо ужасно смотрится, так в целом все в старости смотрится не очень, делайте, если хочется! Жизнь одна».

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

6-летний сын Дарьи Пынзарь заявил о желании иметь татуировку

"За собой следи": Поклонники раскритиковали Дарью Пынзарь за неуместные советы

Дарья Пынзарь отметит свой день рождения и Рождество в Риме

Главное за неделю

ВМС США 14 лет скрывали гигантский смертельный НЛО

В итоге руководство уволило всех военных, которые давали интервью, восприняв ситуацию серьёзно. Оказывается, что ВМФ и различные...

Салах уйдет из египетской сборной из-за политических игр

Форварда сборной Египта пригласили на встречу с чеченским лидером. Ближайшее...

Мужчина телепортировался, растворившись в воздухе

Видео было снято два года назад, однако, только сейчас исследователи...

В гробнице китайского императора нашли неизвестное существо

Позже группа исследователей выяснила, кому принадлежал этот череп, найденный в...

Массивный НЛО открыл рядом с МКС портал в иные миры

 Доказательством этого, по мнению виртуальных уфологов, является некий объект,...

Рекомендуем