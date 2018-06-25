Стали известны скандальные подробности ссоры Седоковой и ее мужа

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На самом деле Анна Седокова не рассказывала всей правды обществу и врала своему мужу. Девушка отказалась подписывать соглашение на совместное воспитание дочери Моники.

В Интернете появились скандальные подробности ссоры бывшей молодой пары Анны Седоковой и Максима Чернявского. Максим рассказал, что Седокова не рассказывала истинной причины ссоры. Известно, что Анне предложили участие в телепроекте «Вокруг света во время декрета». Девушка захотела задействовать в съемках свою дочь, но, как она рассказала, муж был категорически против. Позже стало известно, почему супруг был против съемок. Оказывается, у девочки в это время начинался учебный сезон в школе Лос-Анджелеса, и муж не хотел, чтобы его дочь пропускала школу. Затем Максим начал волноваться, что Анна может вывезти дочь из США незаконно, поэтому с помощью суда хотел приставить надзирателя к своей бывшей супруге. Однако Анна отказалась подписать соглашение.