Безруков рассказал, в чем смысл жизни

Сегодня, 12:38

Сергей Безруков – очень занятой артист. Но даже при таком плотном графике актер не забывает о главном – о семье.

Не так давно в одной из соцсетей Безруков добавил фото со своей маленькой дочкой Марией. Девочка родилась у актера во втором браке, уже с актрисой Анной Матисон. Актер не смыслит жизни без съемок и спектаклей. Но настоящий смысл жизни для Безрукова – его маленькая двухлетняя дочь. Актер говорит, что люди сами не замечают «счастья, которое их окружает».

Фолловеры Безрукова отметили, что дочь очень похожа на папу. Некоторые считают, что Мария – «маленькая копия» Сергея.

Вторая жена Безрукова решила сделать актера еще раз папой – она снова беременна. В окружении звезды говорят, что Сергей «вне себя от радости».

Ранее, в 2000 году известный актер женился на своей коллеге по «цеху» Ирине Безруковой. Они развелись спустя 15 лет.