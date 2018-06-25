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52-летняя Салтыкова похвасталась своими формами в бикини

Сегодня, 12:28

Ирина Салтыкова отдыхает на лазурном побережье. Звезда показала своим поклонникам идеальную фигуру в розовом блестящем бикини.

Секс-символ 90-х годов Ирина Салтыкова всегда отличалась особой сексуальностью, многие поклонники даже проводили сравнение между ней и Памелой Андерсон. Известные хиты исполнительницы «Серые глаза» и «Голубые глазки» были слышны из каждого окна. Мужчины всегда не давали ей прохода и неоднократно отдавали ей свою «руку и сердце».

Самый провокационный клип Салтыковой на песню «Серые глаза» она сняла прямо на барной стойкея. облачившись в ультракороткую юбку и высокие сапоги на шнуровке. С момента его выхода на экран прошло 23 года, но певица все еще выглядит как секс-бомба. В свои 52 года певица выглядит максимум на 40 лет.

Знаменитость все также не скрывает от глаз окружающих свое тело и до сих пор позволяет себе щеголять в бикини. В одном из интервью звезда заявила, что скрывать свое тело нужно женщинам уже после 50-ти лет под бесформенными балахонами. Поклонники Салтыковой все же усомнились в том, что она будет следовать таким установкам.

Пока же она щеголяет в бикини розового цвета да еще и с блестками. Именно любовью к данному цвету всегда славятся блондинки. Свежие снимки она разместила на своей страничке в социальной сети, где поклонники засыпали ее комплиментами. 52-летняя Салтыкова похвасталась своими формами в бикини, поразив красотой и молодостью фанатов.

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