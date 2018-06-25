Беременная жена Овечкина вернулась из США в Россию

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Некоторые удивились, ведь на таком позднем сроке беременности не желательно летать на длительные расстояния. Девушка рассказала, что возможно их первенец появится на свет в России, а не в США.

Недавно стало известно, что Александр Овечкин и его жена, которая ожидает ребенка, прилетели в Россию из США. Последнее время беременная жена Овечкина не покидала пределы США, однако перед родами решилась на дальний перелет. Анастасия Шубская шокировала поклонников новостью о том, что не хочет рожать в США. Ведь многие думают, что заграничная медицина намного лучше отечественной. В своем Instagram девушка опубликовала фотографию со множеством чемоданов, что может свидетельствовать о том, что семья задержится в России надолго. Спортсмен никак не прокомментировал столь резкое решение переехать. Ранее стало известно, что умерла мать Анастасии Вера Глаголева. Семья женщины до сих пор не рассказала причину смерти.