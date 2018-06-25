«Нужно выгулять грудь»: Лена Миро унизила Викторию Боню с сосками

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Блогер посоветовала звезде искать деньги на вагинопластику.

Лена Миро известна своими острыми замечаниями в адрес знаменитостей российского шоу-бизнеса или мировых селебрити, также она высказывает свое мнение касательно острых социальных ситуаций. В этот раз блогер заявила, что женщины за 40 часто сходят с ума. Примером тому стали Виктория Боня и Даниэлла Уэстбрук. Лена Миро унизила Викторию Боню с сосками, которые российская звезда "выставила" на стадионе перед тысячами людей.

По словам Лены Миро, таким представительницам прекрасного пола «нужно выгулять грудь». Российская модель явилась на футбол с «сосками наперевес», а Уэстбрук «разделась на публичном пляже в Австралии, долго бродила по песку в поисках света и сделала селфи». Миро отмечает, что теперь они могут начинать собирать деньги на вагинопластику. Замечания блогера всегда неприятны для некоторых личностей, но нельзя не отметить, что в них львиная доля правды.