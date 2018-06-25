«Она была очень мила»: Дрю Бэрримор рассказала, как познакомилась с принцессой Дианой

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Супруга принца Чарльза была примером для всех девочек и женщин того времени.

Актриса Дрю Бэрримор рассказала в своём Instagram, как она познакомилась с любимицей миллионов принцессой Дианой. По словам знаменитости, она встретилась с членом британской королевской семьи, когда ей было семь лет. Бэрримор тогда только снялась в «Инопланетянине» Стивена Спилберга. Принцесса, по словам голливудской звезды, была очень мила и добра к ней.

Она подарила начинающей актрисе игрушку, однако для Дрю была важна сама встреча с кумиром миллионов. Бэрримор называет Диану «народной принцессой» и «королевой сердец». Она стала для неё и многих девочек, живших в то время, настоящим примером для подражания.

Между тем, актриса признаётся, что это не помогло ей стать примерной девочкой. Ранняя слава испортила её и пустила «во все тяжкие» в совсем ещё юном возрасте. Спасти карьеру Бэрримор помог всё тот же Спилберг, который был ей вместо отца и всячески оберегал от соблазнов. В своём блоге Дрю опубликовала фотографию той знаковой встречи. Поклонники с восторгом встретили публикацию.

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