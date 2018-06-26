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Игорь Николаев прокомментировал смерть Андрея Дементьева

Сегодня, 21:14

Игорь Николаев назвал смерть близкого друга горькой новостью и большой утратой.

"Печальная горькая новость: сегодня не стало Андрея Дементьева. Неисправимый оптимист, влюблённый в поэзию, в жизнь, в друзей, в свою любимую Аню, всю жизнь кому-то помогающий, за всё и за всех переживающий!.. Никто мне не говорил столько тёплых искренних слов и комплиментов, как он! А ведь это так нужно любому творческому человеку!.. У нас с ним одна совместная песня «Поздняя Весна», мы её очень любили ведь она в чём-то о нём, в чём-то обо мне!.. В июле бы исполнилось 90... Спасибо за дружбу, за совместные поездки в Тверь на выступления, за чудесные народные стихи, за большое сердце!", - написал в Instagram Игорь Николаев.

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