Елена Малышева моментально набирает сброшенные килограммы

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Елена Малышева постоянно борется с лишними килограммами, информацией о своих успехах она делится на своей страничке в социальной сети. Звезда сетует, что сброшенный вес у нее достаточно быстро возвращается, что делает ее борьбу за стройность постоянной.

Ведущая популярной российской телевизионной программы о здоровье Елена Малышева постоянно борется с лишним весом. Знаменитость без стеснения рассказывает, что склонность к полноте у нее была с самого рождения, поэтому в вопросах похудения она может считаться специалистом.

На своей страничке в социальной сети ведущая делится своими методами сброса веса. Так известно, что Малышева жертвует своим питанием, уменьшив его количество и отдает предпочтение качеству. Знаменитость решила похудеть к летнему отпуску и поставила для себя цель – минус пять килограммов. Многие могут заметить, что данная цифра не большая, но вся сложность в том, что сбросить их ведущей необходимо за десять дней. Сообщается, что во время диеты она питалась в основном овощами, постным вареным мясом, а также употребляла большое количество воды.

Ранее сообщалось, что Малышева специально худела для платья, которое купила для премии «Призвание», ее усилия не были напрасными, но после она снова набрала вес. Ведущая заявила, что моментально набирает сброшенные килограммы.