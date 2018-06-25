Певец из Сочи подал в суд на Александра Ревву, обвинив в плагиате

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Известный комик якобы представил песню «Чика», которая является переработанной версией его авторской композиции.

Начинающий певец из Сочи Руслан Кагарманов намерен судиться со знаменитым юмористом и эстрадным исполнителем Александром Реввой. Молодой человек подал на комика в суд, обвинив того в плагиате. В частности, по его словам, автор образа Артура Пирожкова переделал его песню и, «исковеркав», представил её под названием «Чика».

Парень утверждает, что данную композицию он написал ещё два года назад, после чего практически сразу же опубликовал в сети. Кагарманов уже успел подать исковое заявление в суд, где требует защитить его интеллектуальную собственность. Орган правосудия принял иск к производству и назначил первое слушание по делу на середину июля.

Сам артист уже отреагировал на обвинения Кагарманова. Он выразил удивление происходящим и предположил, что малоизвестный исполнитель просто хочет пиара на имени известного комика.

Ранее мы писали, что фанаты раскритиковали украинскую певицу Ольгу Полякову. Композиция «Королева ночи», по мнению многих поклонников её творчества, является ничем иным, как плагиатом другой песни.