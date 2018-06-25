После рождения ребенка Лобода подняла в два раза цены на концерты

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Известная украинская певица еще недавно была в центре внимания из-за тайны зачатия своего ребенка. Ведь многие источники «трубили» о том, что папа новорожденной девочки солист Rammstein.

Дочка артистки родилась 24 мая, и не так давно Лобода возобновила концертную деятельность. Как стало известно из источников, певица Светлана Лобода решила поднять цены на концерты в два раза. Это известная практика, ведь в свое время после рождения ребенка так поступили Гагарина и Вера Брежнева. Теперь же Лобода хочет за частный концерт 50 тысяч евро, сравнительно с предыдущей ценой 25.

Представители певицы это объясняют тем, что она стала мамой, которая «отнимает» драгоценное время у дочери. Такая практика сделает потерянное время ненапрасным даже во время перелетов за границу, куда часто приглашают Светлану.

В команде Лободы объяснили, что в любом случае произойдет отсеивание большей части предложений, и таким образом она сможет больше времени уделять ребенку.

В социальных сетях данный поступок Светланы назвали «обдирательством».