«Жанна бы гордилась»: Дмитрий Шепелев забрал сына в Италию

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Популярный телеведущий и диджей Дмитрий Шепелев недавно забрал своего единственного сына Платона в Италию. В отпуске ведущий показал мальчику Верону и Флоренцию.

Дмитрий Шепелев рассказал поклонникам, что сейчас вместе с 5-летним Платоном пребывает в Италии, где он рассказывает сыну интересные исторические факты. «Гуляем по Флоренции. Аккуратно рассказываю Платону о городе: флорентийцы и их извечные соперники миланцы. О статуе Давида - символе города. О куполе Дуомо, который один из самых больших в мире и который, как матрешка, два в одном», - подписал снимок с сыном телеведущий.

«Красавчик. Да ещё и отец хороший. Как важно сохранить теплые и хорошие отношения», «Молодец, хорошо воспитываешь Платошку», «Жанна бы гордилась Вами», «Дима, ты восхитительный отец!», «Какой же классный Папа. Платону очень повезло», «Вы отличный папа!!!! Видно безбрежное счастье в ваших глазах, когда Вы с сыном!», - прокомментировали фото Шепелева пользователи Сети.