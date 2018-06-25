«Одесскую Барби» отнесли к феминисткам

Сегодня, 12:40

Всё дело в словах Валерии Лукьяновой о том, что не стоит толерантно относиться к тем, кто не обладает манерами и не знает, как культурно себя вести.

«Одесская Барби» указала, что речь идёт о мужчинах. По её мнению, хамоватых представителей сильного пола стоит отправлять в зоопарк, поскольку их нельзя отнести ещё к кому-то, кроме как к «животным». Валерия Лукьянова подчеркнула, что общение с такими стоит сократить до минимума. Некоторые поклонники согласились с обвинениями и претензиями «Одесской Барби» в адрес мужчин.

Однако другие сочли, что модель решила «податься в феминистки». Всё дело в грубости высказываний, которая показалась фанатам излишней даже для достаточно прямо пишущей о том, что её не устраивает, Лукьяновой.