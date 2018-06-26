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Нелепые туфли Евгении Феофилактовой насмешили фанатов

Сегодня, 00:30

Экс-участница телепроекта «Дом-2» Евгения Феофилактова всегда остается в поле зрения своих фанатов. В последнее время стиль знаменитости вызывает у поклонников серьезные опасения.

Поклонники одной из самых ярких участниц телевизионной стройки «Дом-2» Евгении Феофилактовой уверены, она всегда считалась одной из самых стильных девушек. Фанаты следят за ее нарядами, и многие из них даже стараются подражать ей. Но на одной из ее недавних публикаций в соцсетях фанатов насмешили нелепые туфли Феофилактовой.

В последнее время знаменитость стала одеваться несколько нелепо, что вызывает негодование ее поклонников. Недавно Феофилактова появилась на публике в новых босоножках, которые многим напомнили гири. Летние босоножки бежевого цвета имели 20-сантиметровую платформу. В сети пользователи предположили, что передвигаться в такой обуви просто неудобно и поклонникам звезды не понятно, зачем она уродует свои ноги такими нелепыми туфлями.

Все же нужно отметить, что босоножки все же некоторым фанатам понравились. Многие спрашивали, где можно приобрести такую красоту. Сама же Феофилактова пока не прокомментировала негативные комментарии своего образа, но сообщила, что уже давно носит обувь данной фирмы и уверена в ее качестве и удобстве.

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