«Улыбка на миллион»: Сколько Бузова, Шаляпин и Солнцев потратили на зубы

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Старые снимки показывают, что знаменитости обращались к врачам. Стоматолог Марина Иванкова в беседе со Starhit рассказала, кто из звезд и что сделал со своей улыбкой.

Марина Иванкова рассказала, сколько Ольга Бузова, Прохор Шаляпин, Гоген Солнцев, Ирина Шейк и Алена Водонаева потратили на зубы. Ольга Бузова установила себе керамические виниры, за одну единицу в зависимости от материала необходимо заплатить от 15 до 35 тысяч рублей. Также селебрити провела клиническое отбеливание, его стоимость от 20 до 35 тысяч рублей. Можно предположить, что именно у певицы истинная улыбка на миллион, так как на свою красоту она не жалеет ни сил, ни денег.

Прохор Шаляпин один из первых в России испытал люминиры, которые представляют собой керамические конструкции до 0,3 миллиметра. Их изготавливают в специальной лаборатории по индивидуальному слепку пациента. Гоген Солнцев для красивой улыбки использовал виниры, белизну которых подчеркивает загаром, полученным в салоне.

Ирина Шейк от природы получила хорошие зубы, но им потребовалось отбеливание. Модель хорошо следит за полостью рта, а потому у нее такой хороший результат. Виниры можно заметить у Анны Калашниковой, Никиты Алексеева и Алены Водонаевой.