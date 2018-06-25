VistaNews.ru


«Улыбка на миллион»: Сколько Бузова, Шаляпин и Солнцев потратили на зубы

Сегодня, 09:45

Старые снимки показывают, что знаменитости обращались к врачам. Стоматолог Марина Иванкова в беседе со Starhit рассказала, кто из звезд и что сделал со своей улыбкой.

Марина Иванкова рассказала, сколько Ольга Бузова, Прохор Шаляпин, Гоген Солнцев, Ирина Шейк и Алена Водонаева потратили на зубы. Ольга Бузова установила себе керамические виниры, за одну единицу в зависимости от материала необходимо заплатить от 15 до 35 тысяч рублей. Также селебрити провела клиническое отбеливание, его стоимость от 20 до 35 тысяч рублей. Можно предположить, что именно у певицы истинная улыбка на миллион, так как на свою красоту она не жалеет ни сил, ни денег.

Прохор Шаляпин один из первых в России испытал люминиры, которые представляют собой керамические конструкции до 0,3 миллиметра. Их изготавливают в специальной лаборатории по индивидуальному слепку пациента. Гоген Солнцев для красивой улыбки использовал виниры, белизну которых подчеркивает загаром, полученным в салоне.

Ирина Шейк от природы получила хорошие зубы, но им потребовалось отбеливание. Модель хорошо следит за полостью рта, а потому у нее такой хороший результат. Виниры можно заметить у Анны Калашниковой, Никиты Алексеева и Алены Водонаевой.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Валерию раскритиковали за неестественно белые зубы

Ольга Бузова рассказала, как мыла полы за 50 рублей

Ольга Бузова уже потратила в Таиланде 600 000 долларов

Главное за неделю

ВМС США 14 лет скрывали гигантский смертельный НЛО

В итоге руководство уволило всех военных, которые давали интервью, восприняв ситуацию серьёзно. Оказывается, что ВМФ и различные...

Мужчина телепортировался, растворившись в воздухе

Видео было снято два года назад, однако, только сейчас исследователи...

Трамп кинул в Меркель конфетами на саммите G7

Политолог Eurasia Group Иэн Бреммер рассказал несколько интересных подробностей...

Зародыша снежного человека нашли в Аризоне

Группа путешественников из США бродили по лесу Аризоны, когда наткнулись на...

Салах уйдет из египетской сборной из-за политических игр

Форварда сборной Египта пригласили на встречу с чеченским лидером. Ближайшее...

Рекомендуем