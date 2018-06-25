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Певец Эмин заявил, что его сын хочет публичности

Сегодня, 09:35

Эмин Алагаров, несмотря на свой плотный график, постоянно проводит время с детьми. Сын артиста проявил заинтересованность к публичной жизни, о чем и поведал своему звездному отцу.

Старший сын Али, как никто другой уже понимает, что родители – звезды шоу-бизнеса. Поэтому и просит отца публиковать его снимки в социальных сетях. Всего у Эмина трое детей. Певец в открытую заявил, что его сын действительно хочет публичности, поскольку осознает, насколько известен его папа Эмин. Сын, по словам артиста, просит публиковать не только фото, но и видео у себя на странице.

Эмин со своей женой стараются брать детей на различные мероприятия. Наследники певца проживают в Баку, но очень часто приезжают в Москву к отцу. Там-то он с ними и не расстается. Также, по словам музыканта, дети очень активно интересуются музыкой папы, он им дает на время стать «мини-критиками».

Эмин поделился информацией и о своем детстве. Артист признается, что детство у него было без излишеств, а скромность не позволяла у родителей просить больше. Поэтому детей своих Эмин Алагаров учит разумно распоряжаться средствами, как это делал сам в подростковом возрасте.

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