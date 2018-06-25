VistaNews.ru


Создатель Snapchat: Брак с Мирандой Керр полностью изменил мою жизнь

Вчера, 23:30

Эван Шпигель рассказал о супружеской жизни с Мирандой, а также поделился своими впечатлениями после рождения их общего сына. Также мужчина не забыл упомянуть и об отношениях с ребенком Миранды от Орландо Блума.

Месяц назад всемирно известная Миранда Керр второй раз стала мамой. На этот раз отцом второго сына звезды стал создатель Snapchat Эван Шпигель. После того, как в жизни молодоженов появился новорожденный сын, пара временно «отключилась» от светской жизни, предпочтя проводить больше времени дома с семьей. Однако недавно Эван все-таки вышел в свет и поделился первыми впечатлениями. Мужчина рассказал, что брак с Мирандой Керр полностью изменил его жизнь.

Создатель Snapchat подчеркивает, что ребенок отнимает очень много времени и сил, однако он очень рад, что его жена подарила ему сына. Также программист отмечает, что с первым ребенком Миранды от Орландо Блума у него отличные отношения. Флинну на данный момент семь лет, и у него уже есть свой телефон, чтобы он мог переписываться с друзьями и родителями. Напомним, что Керр и Шпигель связали себя узами брака в мае, хотя начали встречаться три года назад. Свадьба прошла в особняке Лос-Анджелеса.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Миранда Керр и Кирстен Данст показали "беременные" наряды

Голливудский актер Эдди Редмэйн стал отцом во второй раз

Галина Юдашкина объяснила, почему не захотела рожать в России

Главное за неделю

ВМС США 14 лет скрывали гигантский смертельный НЛО

В итоге руководство уволило всех военных, которые давали интервью, восприняв ситуацию серьёзно. Оказывается, что ВМФ и различные...

Салах уйдет из египетской сборной из-за политических игр

Форварда сборной Египта пригласили на встречу с чеченским лидером. Ближайшее...

В гробнице китайского императора нашли неизвестное существо

Позже группа исследователей выяснила, кому принадлежал этот череп, найденный в...

Массивный НЛО открыл рядом с МКС портал в иные миры

 Доказательством этого, по мнению виртуальных уфологов, является некий объект,...

«Смертельная рыбалка»: Морские монстры окружили семью в Мексиканском заливе

Семья рыбаков чудом пережила незабываемую встречу с крупнейшей в мире хищной...

Рекомендуем