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«Можете меня поздравить»: Дмитрий Маликов отмечает 30-летие на сцене

Сегодня, 08:36

Певец предлагает подписчикам загадать желание, глядя на его архивные снимки. Их он опубликовал в Instagram, за 10 минут их оценили более 2 тысяч пользователей.

Сегодня, 25 июня, Дмитрия Маликов отмечает 30-летие на сцене. Певец опубликовал архивные фотографии и подписал их таким трогательным постом: «Можете меня поздравить! Сегодня 30 лет как я на сцене. Полистайте фотки. Вспомните детство, юность, молодость. И загадайте желание на будущее, может быть, оно сбудется! Целую и обнимаю Вас!».

Дмитрий Маликов был очень популярен в 90-х годах, когда каждая его песня становилась хитом. Его композиции звучали на всех дискотеках и в каждом доме, кто обладал магнитофоном. Поколение, выросшее на песнях Маликова, благодарно исполнителю за прекрасное время. Об этом преданные поклонники с удовольствием сообщают ему в Instagram.

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