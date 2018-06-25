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Фанаты: у Вики Одинцовой исчезла грудь

Сегодня, 09:00

Вики Одинцова опубликовала фотографию в полуголом виде, однако поклонники так и не смогли обнаружить на ней ранее шикарную грудь девушки.

Фанаты сразу же начали писать комментарии под фотографией в Instagram Вики, что у Одинцовой внезапно исчезла грудь, хотя ранее у девушки были более пышные формы. Однако некоторые все же оценили публикацию, подчеркнув, что на фотографии все равно есть на что посмотреть.

Подчеркивается, что модель выглядит на последних фотографиях немного по-другому, нежели ранее. Поклонники подчеркнули, что звезда стала выглядеть естественнее и лучше. Сама Одинцова никак не прокомментировала распространившиеся слухи о ее груди.

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