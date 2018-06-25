Дочь Маликова заработала первые деньги в 12 лет на Avon

Сегодня, 08:29

Она потратила их на сумочку от Chanel, хотя шла в магазин купить двух черепах. Об этом Стефания Маликова рассказала подписчикам в Instagram.

Стефания Маликова, дочь певца Дмитрия Маликова, заработала свои первые деньги в 12 лет на косметике Avon. Девочка снялась в рекламе знаменитой и уважаемой компании вместе со своим отцом, а также с Эдитой и Стасом Пьехами. Стеша сразу решила, что купит себе двух черепашек.

Когда звездное семейство отправилось в Нью-Йорк и прогуливалось по Times Square, они зашли в магазин Chanel. Именно там маленькая Стефания заметила красную сумочку, ради которой стоило выложить весь первый гонорар. По словам модели, черепах в итоге ей подарили за хорошие оценки в школе. Этот период жизни девушка называет беззаботным детством. Откровения Маликовой оценили больше 28 тысяч подписчиков, которые активно комментировали историю.