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Певица Адель выпустит новый музыкальный альбом в 2019 году

Сегодня, 08:03

Популярная во всем мире певица Адель приступила к записи долгожданного четвертого альбома. Сообщается, что новый диск можно будет приобрести уже на новогодние праздники 2019 года.

30-летняя певица Адель уже прибыла в Лондон, где расположена одна из лучших звукозаписывающих студий. Именно там артистка запишет композиции к своему новому музыкальному альбому. Стоит отметить, что Адель не выпускала пластинок с 2015 года и теперь решила сделать своим поклонникам такой подарок.

По словам самой артистки, ей надоело сидеть дома и она снова хочет вернуться в профессию. Для этого певица даже собрала своих музыкантов, которые сопровождали Адель во время мирового турне.

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