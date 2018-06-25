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Участницу «Дома-2» пытались зарезать из-за экзотической внешности

Сегодня, 07:52

Либердж Кпадону рассказала, что на нее напали из-за ее внешности. На теле девушки осталось множество шрамов от ножевых ранений, от которых она в скором времени планирует избавиться.

Либердж Кпадону - бывшая участница скандального телепроекта «Дом-2». Большую роль в пользу популярности девушки сыграла ее необычная внешность. Либердж уже давно ушла из проекта, однако она до сих пор является популярной. Недавно Кпадону разоткровенничалась с подписчиками и рассказала, что в скором времени планирует сделать операцию по удалению шрамов. Тогда девушка поделилась, что в детстве ее пытались зарезать из-за экзотической внешности. На тот момент Либердж было около 9 лет.

Девушка рассказала, что на нее напали расисты, когда она была в третьем классе. Теперь она намерена сделать шлифовку лазером, чтобы убрать следы насилия. Для этого звезде придется посещать данную процедуру на протяжении нескольких месяцев. Подписчики поддержали девушку, подчеркнув, что она очень сильная и не каждый смог бы такое пережить.

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