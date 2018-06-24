«Куда-то делся нос»: Миро поймала Собчак на вранье про пластические операции

Вчера, 22:39

Блогер отметила, что перемены во внешности Ксении налицо, но светская львица данный факт отрицает и нагло врет. Лена считает, что за жизнью знаменитости могли следить многие, как и за ее чудесным перевоплощением.

Миро поймала Собчак на вранье про пластические операции и подчеркнула: «Куда-то делся нос, откуда-то появились губы». Писательница настаивает, что в недавнем интервью знаменитость призналась в отсутствии пластики на ее лице и теле, однако не заметить очевидное просто невозможно. Блогер утверждает, что Ксения как минимум прибегала к процедуре ринопластики и накачивала свои от природы тонкие губы, делая их пышнее.

Сама Лена Миро отметила, что она совершенно не против вранья, но оно должно быть изящным, и если бы такое заявила не Собчак, а деревенская девушка, то ей бы люди поверили. Более того, блогер подчеркнула, что выступает категорически против внешних видоизменений, даже если человеку что-то в себе не нравится.