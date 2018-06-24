Навка и Песков роскошно отдыхают в Крыму

Вчера, 22:29

Фигуристка делится множеством фотографий с полуострова, подписывая их хештегом #люблюкрым, чем вызвала споры между подписчиками.

Татьяна Навка и Дмитрий Песков сейчас отдыхают в Крыму. Они посетили уже несколько городов полуострова, выкладывая различные фото с пляжа и достопримечательностей городов. То встретили группу The BeatLove в Ялте, то побывали возле памятника Антона Чехова. Сфотографировались и у моря, и у скал.

Спортсменка активно постит у себя в социальных сетях фотографии, где вместе с подписями использует хештег #люблюкрым. Все в восторге от фото, но одна комментаторша смогла рассорить всех, задав вопрос, ехали ли они «привычно» через Украину или нет. На что начали все отвечать, что теперь есть Крымский мост.

Сама Татьяна пока не реагировала на подобные комментарии.