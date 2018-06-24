Дана Борисова поделилась чувствами после поездки в метро

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Из-за лечения в Таиланде девушке придется теперь ездить в общественном транспорте.

Как она заметила после поездки в московском метро, что зря она шутила над «обычными», ведь теперь сама опустилась в подземку.

Дана Борисова поделилась своими чувствами на страничке в социальных сетях, назвав метро местом с «нечеловеческими» условиями. Теперь же верит, что в скором времени приобретет машину и больше не вернется туда.

Все деньги, которые были у Борисовой, пришлось потратить на лечение от наркозависимости. Также в ход пошли любимые шубки звезды, машина и московская квартира.