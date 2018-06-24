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Фанаты активно обсуждают расставание Тимати и Решетовой

Сегодня, 21:21

Знаменитости синхронно удалили совместные фото, также отписались друг от друга в соцсетях – вот истинные доказательства разрыва. С этим согласна и новая ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова, которая даже назвала причину такого итога.

Фанаты активно обсуждают расставание известного рэпера Тимати и модели Анастасии Решетовой, которые встречались три года. Как считают поклонники звездной пары, совместное решение удалить фото говорит о многом, а Ефременкова убеждена, что в паре просто оказалось два лидера, которые не смогли прижиться из-за собственных амбиций каждого из них.

Однако многие фанаты обратили внимание, что знаменитости никогда не афишировали свои отношения, и могли быть вовсе не подписаны друг на друга до этого. Более того, по сообщениям папарацци, модель и исполнитель периодически мелькают на мероприятиях вместе, поэтому судить об их разрыве очень рано.

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