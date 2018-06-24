Джонни Депп рассказал, как потерял своё состояние и стал нищим

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По словам актера, всему виной The Management Group, которая потихоньку обворовывала его.

Джони Депп поделился своими финансовыми проблемами со Стивеном Родриком из издательства Rolllling Stone. Актер из Голливуда остался практически ни с чем – от его 650 миллионов долларов остались «копейки».

Начиная с 1999 года всеми финансами занималась The Management Group. И когда те давали ему подписывать любые документы, он с полным доверием, не перечитывая, подписывал их. Таким образом его даже родная сестра обворовывала. Ей пересылались деньги без ведома брата. Саму компанию знаменитость обвинил в краже 25 млн долларов, подав иск в 2017 году. А разорвал любые связи еще в 2016. Также его возмутило, что те не сказали, что есть долг по налогам, который стал более, чем 5 миллионов долларов.

Сама The Management Group подала ответный иск на звезду, сообщив, что тот тратил каждый месяц по 2 миллиона на лечение психики. Также на вино 30000 долларов, хотя актер говорит, что больше.

Состояние Джонни Деппа очень приличное: у него есть 70 гитар, диван из программы «Семейство Кардашьян», недвижимость на 75 млн, 45 автомобилей, каждый месяц он тратит на перелеты по 200 000 доларов и 3 миллиона на прислугу, а также имеет 200 произведений искусства.