Сегодня, 20:14

Два мулата, чупа-чупсы, определенные марки машин, полотенца, чайники, желтые конфеты – это все причуды звезд эстрады.

Есть специальные списки, в которых указаны особые условия для выступления звезды. Их предъявляют приглашающей стороне для успешного проведения мероприятия, чтобы приглашенные звезды чувстовали себя более комфортно. Рассекречены шокирущие райдеры Лободы, Лолиты и Ротару. Светлана Лобода обычно требует от организаторов наличие нового чайника в гримерке и температуру воздуха в помещениях, где она находится, не выше +18°C. Известно, что однажды сомнения Лободы вынудили организаторов показать чек на покупку. Рэпер Фараон не начинает концерты пока не съест специальное лакомство.

Без чупа-чупса концерта не будет. София Ротару во время переездов просит организовать ей здоровое питание в виде зажаренной курицы в духовом шкафу. После изобилия на столе артистки поесть птицу могут и ее парни из команды. Известная подопечная Фадеева Наргиз просит перед выступлением дать ей 6 полотенец особого размера. Артистка заматывается в них и ходит по комнате, настраиваясь на ответственное выступление. Лолита просила, чтобы ее встречали в аэропорту на автомобиле «Ока». А автор текстов Ольги Бузовой рэпер ST просит в гримерку конфетки M&M’s исключительно желтого цвета.