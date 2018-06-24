Виктория Боня оголила грудь во время матча Бельгия – Тунис

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У 39-летней звезды шикарная фигура, поэтому часто можно увидеть ее откровенные фото после фотосессий. Также девушка является ярой поклонницей футбола.

Виктория Боня прилетела из Монте-Карло ради своей любимой команды, сборной Бельгии. Девушка была одета в довольно молодежный лук: в юбку и красную толстовку с пайетками. На стадионе «Спартак» сначала было холодно, но позже стало настолько тепло во время матча Тунис - Бельгия, что девушке ничего не оставалось, как снять кофту.

Боня осталась в одном телесном топе, тем самым она попросту оголила грудь. Когда теледива поделилась фотографией у себя на странице в социальных сетях, то сотни комментаторов начали осуждать почти 40-летнюю Боню. Многие считают, что не в ее возрасте делать такие вызывающие поступки, и уличили ее в маммопластике. Им показалось, что грудь явно стала больше, минимум на размер. Некоторые же наоборот сделали комплимент звезде «Дома-2», что она очень даже прекрасно выглядит.

Викторию Боню часто оскорбляют в интернете за ее наряды, однако девушка всегда держится достойно и не обращает на завистников внимание.