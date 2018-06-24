Короткая стрижка и тонкая талия: Белла Хадид в новом образе покорила Париж

Сегодня, 19:55

Успешная во всем мире модель Белла Хадид поразила поклонников новой стрижкой, во время Недели моды в Париже. Также Хадид покорила гостей модного мероприятия своей сенсационной фигурой и тонкой талией.

21-летняя модель Белла Хадид выглядела прекрасно, когда покидала свой отель в Париже. Для выхода в свет знаменитость выбрала короткий чёрный топ, который оголил живот модели и широкие рэперские брюки. Хадид дополнила свой повседневный образ массивными темными кроссовками.

Поклонники были удивлены увидеть новый стиль Беллы, которая ранее предпочитала появляться в более женственных образах на каблуках. Также фанаты были удивлены новой короткой стрижке модели, которая прекрасно подчеркнула выразительные черты лица Беллы Хадид.